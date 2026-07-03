У москві "відчайдушно чекають" на повернення Віткоффа і Кушнера – NYT

путін особливо цінує Віткоффа як ключовий канал до Трампа.

У москві, попри розчарування, чекають на повернення спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Альтернативи посередництву Вашингтона не з'явилося.

Про це пише The New York Times.

Видання нагадує, що остання зустріч українських і російських офіційних осіб відбулася в лютому у Швейцарії, між ними сиділи Віткофф і Кушнер. У наступні місяці увага Вашингтона була зосереджена на війні проти Ірану, попри ескалацію бойових дій у війні рф проти України.

За словами директора Женевського центру політики безпеки Томаса Гремінгера, у рф "відчайдушно чекають" на повернення спецпосланців, однак "ні в кого немає альтернативи посередництву США". Він також вважає, що щодо Віткоффа і Кушнера в москві "панує сильне розчарування".

путін особливо цінує відносини з Віткоффом, повідомили виданню два джерела, розглядаючи близького друга Трампа як надзвичайно важливий канал для досягнення цілей кремля, зокрема невступу України до НАТО. Водночас у москві були розчаровані нерівномірним характером візитів і відсутністю реальних дій. Примітно, що Віткофф зустрічався з путіним сім разів відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, але в Україні не був жодного разу.

Посадовець, який побажав залишитися анонімним, розповів NYT, що спецпредставники Трампа майже щодня підтримували зв'язок з українськими та російськими посадовцями й проводили особисті зустрічі, що не афішувалися.

На думку критиків, Віткофф і Кушнер прагнули укласти угоду, яка винагородила б росію за її війну. Тому дехто вважає, що їхнє переключення уваги на Іран пішло Україні на користь, зменшивши тиск на Зеленського з вимогою погодитися на умови кремля.