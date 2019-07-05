У М’янмі звільнили засуджених до семи років ув’язнення журналістів Reuters

33-річний Ва Лон і 29-річний К'яв Сое на момент звільнення провели понад 500 днів у в’язниці Янгона

У М’янмі шляхом президентської амністії звільнили двох журналістів британського агентства Reuters, засуджених до 7 років ув’язнення за висвітлення переслідувань етнічної групи рохінджа у країні.

Ва Лон, виходячи через ворота в’язниці, підняв догори великий палець та подякував за міжнародні зусилля для його свободи, повідомляє Reuters.

"Я справді радий та захоплений бачити мою родину та моїх колег. Я не можу дочекатися, аби піти до свого ньюзруму (відділу новин)", - сказав Ва Лон.

К’яв Сое посміхався та махав рукою журналістам.

До їхнього ув’язнення у грудні 2017 журналісти працювали над розслідуванням убивства 10 чоловіків і хлопчиків рохінджа силами безпеки та цивільними буддистами на заході М’янми. Саме агентство Reuters заявило, що журналісти не вчиняли ніяких злочинів.

Головний редактор Reuters Стів Адлер назвав своїх журналістів символом "важливості свободи преси" по всьому світу. "Ми дуже радіємо, що М’янма випустила наших сміливих репортерів", - сказав Адлер.

Президент М’янми Він М’їн помилував тисячі в’язнів упродовж квітня. У країні традиційно це роблять до Нового року, який у них розпочався 17 квітня.

Нагадаємо, 30 серпня 2017 року ЗМІ повідомили про втечу дев'яти тисяч мусульман з М'янми в Бангладеш, ще тисячі залишаються на кордоні. Відзначається, що серед біженців чимало травмованих і поранених, в тому числі з вогнепальними пораненнями.

Ситуація між мусульманами рохінджа і силами уряду М'янми загострилася після того, як 25 серпня повстанці атакували десятки поліцейських і прикордонних постів. За твердженням урядової армії, в зіткненнях було вбито близько 400 повстанців.

Згідно з інформацією ООН, сотні тисяч жителів регіону стали біженцями або переміщеними особами за останні тижні. Близько 300 тисяч чоловік, переважно мусульмани народності рохінджа, втекли в сусідній Бангладеш. Свої будинки в регіоні конфлікту покинули 27 тисяч буддистів, які складають більшість населення М'янми.

Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.

Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Як зазначає видання, вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш.