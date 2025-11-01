Білий дім обмежив доступ журналістів до офісів у Західному крилі

Це пояснюють захистом конфіденційної інформації.

Адміністрація Білого дому запровадила додаткові обмеження для акредитованих журналістів, обмеживши їхній доступ до офісів прессекретаря Керолайн Лівітт та інших високопосадовців із комунікацій у Західному крилі, поруч із Овальним кабінетом.

Про це інформує агенція Reuters.

Згідно з повідомленням агентства, журналістам тепер заборонено відвідувати кімнату 140 відому як “Верхня преса” без попереднього запису. Офіційна причина обмеження необхідність захисту конфіденційних матеріалів, з якими працюють представники Ради національної безпеки та відділу комунікацій.

У службовій записці Білого дому зазначається, що структурні зміни в РНБ призвели до тіснішої співпраці з комунікаційною командою адміністрації, тож “для забезпечення захисту чутливої інформації журналісти можуть відвідувати кімнату 140 лише за попереднім погодженням із уповноваженим співробітником Білого дому”.

Раніше акредитовані представники ЗМІ могли вільно заходити до цієї кімнати, розташованої неподалік Овального кабінету, щоб оперативно поспілкуватися з Лівітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими посадовцями.

Як зазначає видання, це вже не перший крок до обмеження присутності преси в урядових установах. На початку місяця Міністерство оборони США запровадило нові правила, через які десятки журналістів були змушені залишити свої робочі місця у Пентагоні та здати акредитації.

Крім того, адміністрація президента Дональда Трампа раніше виключила Reuters, Associated Press та Bloomberg News із постійного пулу репортерів, які висвітлюють діяльність президента, дозволяючи цим виданням лише епізодичну участь у пресових заходах.

Також нещодавно Пентагон відкликав акредитації більшості журналістів через відмову прийняти нові правила.