У НАБУ розповіли, хто вигадав клички учасникам схеми розкрадання в енергетиці

Клички, які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі учасники злочинної організації.

Клички "Рокет", "Тенор" і "Карлсон", які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі учасники злочинної організації.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі програми УП.Чат.

"Давайте зразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності", повідомив Абакумов.

Він додав, що "одним з критеріїв", чому НАБУ "пішло по шляху злочинної організації", було те, що "була зашифрована, завуальована діяльність, були клички, такі безпосередні завуальовані передачі коштів, залучені співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності".

"Карлсон – це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те"", – підсумував Абакумов.