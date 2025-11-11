У НАБУ розповіли, хто вигадав клички учасникам схеми розкрадання в енергетиці
11 листопада 2025, 14:07
Фото: nabu.gov.ua
Клички "Рокет", "Тенор" і "Карлсон", які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі учасники злочинної організації.
Про це повідомив керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі програми УП.Чат.
"Давайте зразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності", повідомив Абакумов.
Він додав, що "одним з критеріїв", чому НАБУ "пішло по шляху злочинної організації", було те, що "була зашифрована, завуальована діяльність, були клички, такі безпосередні завуальовані передачі коштів, залучені співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності".
"Карлсон – це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те"", – підсумував Абакумов.
До того ж, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації, яка створила корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі", повідомило НАБУ.
Як стверджують правоохоронців, організацією керував фігурант плівок із кодовим іменем Карлсон. Він контролював роботу так званої «пральні», де відмивали одержані у злочинний спосіб гроші.
"З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах", — кажуть у НАБУ.
І хоча імені Карслона не розкривають, народний депутат Ярослав Железняк неодноразово казав, що ним нібито є бізнесмен та співвласник фірми "Квартал 95" Тимур Міндіч. Медіа називали його другом президента Володимира
Зеленського, одним зі співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента.
На плівках, які оприлюднили детективи, чути, що Карлсон керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених людей через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та говорить про можливу увагу НАБУ. На одному із липневих записів він розмовляє з міністерки енергетики, вочевидь Германом Галущенком, та Шугарменом. Міністра виклали до Офісу президента, а пізніше Карлсон нагадав Шугармену про необхідність передачі коштів.
Також під час однієї з розмов Карлсон вкотре вказав Шугармену на необхідність вжиття заходів безпеки. Крім того, фігуранти були занепокоєні можливістю їхнього викриття працівниками НАБУ.