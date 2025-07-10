У Нідерландах росіянина засудили до трьох років ув'язнення за шпигунство на користь москви

росіянин визнав у суді, що надавав консультації російській стороні.

Суд у Роттердамі в четвер засудив 43-річного росіянина Германа А. до трьох років ув'язнення за звинуваченням у промисловому шпигунстві.

Про це повідомляє NOS.

Роттердамський суд визнав Германа А. винним у порушенні санкцій Європейського Союзу, що діють з 2014 року, та у злочині проти інформаційної безпеки.

Слідство встановило, що росіянин працював у нідерландських компаніях – виробниках мікросхем ASML і NXP з 2021 по 2024 рік і в цей період регулярно копіював конфіденційну інформацію з серверів.

Йдеться про інформацію про нідерландську технологію виробництва мікросхем, яка, на думку суду, не була необхідна йому для виконання своїх службових обов'язків.

З розслідування з'ясувалося, що після візитів до росії А. отримав на свій банківський рахунок "значні суми грошей" і між 2021 і 2024 роками поклав на свій рахунок 43 900 євро готівкою.

росіянин визнав у суді, що надавав консультації російській стороні, але заявив, що зберігав конфіденційну інформацію нідерландських виробників мікросхем "для власного використання" і не знав, що її не можна передавати до росії.

"Це може сприяти посиленню військового або стратегічного потенціалу цієї країни (росії. – Ред.), що має наслідки для України і може опосередковано вплинути на міжнародну безпеку та стабільність", – констатував суд.