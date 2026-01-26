У Німеччині бачать серйозні перешкоди для членства України в ЄС

"Ми вагаємося, тому що, природно, бачимо, що це повністю змінить характер ЄС".

У Християнсько-соціальному союзі, сестринській партії Християнсько-демократичного союзу німецького канцлера Фрідріха Мерца кажуть про скептичні настрої щодо вступу України в ЄС.

Про це повідомляє ntv.

"Ми вагаємося, тому що, природно, бачимо, що це повністю змінить характер ЄС", – заявив лідер партії Маркус Зьодер після засідання виконавчого комітету ХСС в Мюнхені.

Якщо ідея більш тісної інституційної інтеграції України з Європою коли-небудь буде розглянута, то для цього знадобиться фундаментальний і абсолютно новий реформаторський договір для Європи, вважає він.

На думку Зьодера, нинішні структури ЄС не будуть достатніми для реалізації розширення за рахунок України. Він навів як приклад сільське господарство, але зазначив, що це не спрацює і в інших сферах – "звідси і велика неохота".

Це не означає, що двері для України повністю закриті, але в такому випадку Європі доведеться повністю реструктуруватися, зазначив Зьодер.

Нагадаємо, у початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється за посередництва США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Втім, наразі це положення переглядається через відсутність консенсусу серед держав-членів ЄС.