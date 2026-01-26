Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині бачать серйозні перешкоди для членства України в ЄС

26 січня 2026, 20:10
У Німеччині бачать серйозні перешкоди для членства України в ЄС
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
"Ми вагаємося, тому що, природно, бачимо, що це повністю змінить характер ЄС".

У Християнсько-соціальному союзі, сестринській партії Християнсько-демократичного союзу німецького канцлера Фрідріха Мерца кажуть про скептичні настрої щодо вступу України в ЄС.

Про це повідомляє ntv.

"Ми вагаємося, тому що, природно, бачимо, що це повністю змінить характер ЄС", – заявив лідер партії Маркус Зьодер після засідання виконавчого комітету ХСС в Мюнхені.

Якщо ідея більш тісної інституційної інтеграції України з Європою коли-небудь буде розглянута, то для цього знадобиться фундаментальний і абсолютно новий реформаторський договір для Європи, вважає він.

На думку Зьодера, нинішні структури ЄС не будуть достатніми для реалізації розширення за рахунок України. Він навів як приклад сільське господарство, але зазначив, що це не спрацює і в інших сферах – "звідси і велика неохота".

Це не означає, що двері для України повністю закриті, але в такому випадку Європі доведеться повністю реструктуруватися, зазначив Зьодер.

Нагадаємо, у початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється за посередництва США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Втім, наразі це положення переглядається через відсутність консенсусу серед держав-членів ЄС.

НімеччинаЄвросоюзФрідріх Мерц

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється