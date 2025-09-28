У Німеччині можуть дозволити збивати дрони за певних умов

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт планує запропонувати закон, який регулюватиме повноваження щодо польотів безпілотників

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт заявив, що загроза з боку дронів є "високою", тому країна вживатиме заходів для свого захисту.

Агентство зазначає, що європейська влада була у стані підвищеної готовності після того, як за останній тиждень вторгнення дронів, у Данії кілька разів закривали повітряний простір.

"Загрозу, пов'язану з безпілотниками, можна класифікувати як високу. Це абстрактна загроза, але в окремих випадках вона досить конкретна", - заявив німецький міністр внутрішніх справ.