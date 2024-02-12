Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди

12 лютого 2024, 16:23
У Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди
Фото: з вільного доступу
Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.

Німецький концерн Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу у Німеччині, де вироблятуть до 200 000 артилерійських снарядів на рік. 

Про цей йдеться на сайті Rheinmetall.

"Rheinmetall робить важливий стратегічний крок для посилення готовності Німеччини до національної безпеки. Технічне підприємство з Дюссельдорфа будує нову фабрику в Нижній Саксонії, що ще більше підвищить самозабезпеченість країни у виробництві боєприпасів", – повідомили у підприємстві.

У майбутньому завод вироблятиме артилерійські боєприпаси, вибухівку та компоненти реактивної артилерії. Планується, що обсяги виробництва будуть на рівні 200 000 артилерійських снарядів на рік, а також до 1900 тонн вибухівки RDX та інших компонентів для виробництва зарядів боєприпасів. Крім того, тут може відбуватися виробництво ракетних двигунів і, можливо, боєголовок, які можуть знадобитися для запланованого німецького проекту реактивної артилерії.

У Rheinmetall наголосили, що першочергово завод працюватиме на потреби Німеччини. Проте також додали, що засновують "ще один європейський центр з виробництва артилерійських боєприпасів та інших ефекторів". 

"Цей крок відображає наше почуття відповідальності та рішучість зробити матеріальний внесок у здатність нашої країни та наших партнерів по НАТО захищатися", – додали у компанії. 

Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, і Rheinmetall бере на себе всі витрати на будівництво заводу без фінансування держави. На підприємстві працюватимуть 500 робітників.

"Новий завод Rheinmetall дозволить задовольнити власні потреби Бундесверу за рахунок внутрішнього виробництва та – особливо під час кризи – забезпечити необмежену передачу в країни-партнери. Таким чином, попередня залежність від дозволів на експорт, виданих іншими країнами, буде усунена, що дасть Німеччині повний суверенітет у сфері національної безпеки", – наголосили у компанії.

Завод працюватиме в основному автономно, а всі етапи роботи, необхідні для виробництва артилерійських снарядів, виконуватимуться на місці. 

На підприємстві додали, що російсько-українська війна виснажила запаси артилерії, тому їх необхідно терміново поповнювати.

"Артилерія є життєво важливою здатністю наземної війни. Війна в Україні показує, наскільки велика потреба в боєприпасах. Склади Бундесверу порожні; поповнення його запасів коштуватиме приблизно 40 мільярдів євро. Величезне споживання боєприпасів в Україні посилює поточний дефіцит. Наявні виробничі потужності західного світу не структуровані для задоволення попиту в такому масштабі. Таким чином, як і інші країни, Німеччина планує закупити велику кількість боєприпасів протягом тривалого періоду", – додали у Rheinmetall.

Німеччинадопомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється