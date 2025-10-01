Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині помітили підозрілі дрони

01 жовтня 2025, 13:53
У Німеччині помітили підозрілі дрони
Фото: з вільного доступу
Місцева влада підозрює, що безпілотники цілеспрямовано пролітали над важливими об'єктами критичної інфраструктури.
У німецькому регіоні Шлезвіґ-Гольштайн зафіксували невідомі дрони. 
 
Про це пише Spiegel, посилаючись на певну внутрішню записку місцевих посадовців.
 
Як зазначається, безпілотники пролітали над електростанцією, університетською клінікою в місті Кіль та навіть будівлі уряду Шлезвіґ-Гольштайна.
 
Серед іншого, два малі дрони зафіксували ввечері над територією над територією заводу морського підрозділу концерну Thyssenkrupp.
 
Невдовзі після цього над університетською клінікою була помічена "група дронів із материнським дроном". Приблизно о 22:00 подібна формація з’явилася над прибережною електростанцією та Північно-Східно-Балтійським каналом.
 
Пізніше над Кільською бухтою пізніше спостерігали великий дрон та кілька малих літальних апаратів. Також було зафіксовано проліт і над будівлею ландтагу.
 
Дрони також, імовірно, шпигували й за нафтопереробним заводом Raffinerie Heide, який, серед іншого, постачає гасом аеропорт Гамбурга.
 
У тій же внутрішній записці зазначається, що місцева поліція зафіксувала, як дрони рухались паралельними траєкторіями — схоже, щоб точно виміряти об'єкти на землі.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється