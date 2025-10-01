У Німеччині помітили підозрілі дрони

Місцева влада підозрює, що безпілотники цілеспрямовано пролітали над важливими об'єктами критичної інфраструктури.

У німецькому регіоні Шлезвіґ-Гольштайн зафіксували невідомі дрони.

Про це пише Spiegel, посилаючись на певну внутрішню записку місцевих посадовців.

Як зазначається, безпілотники пролітали над електростанцією, університетською клінікою в місті Кіль та навіть будівлі уряду Шлезвіґ-Гольштайна.

Серед іншого, два малі дрони зафіксували ввечері над територією над територією заводу морського підрозділу концерну Thyssenkrupp.

Невдовзі після цього над університетською клінікою була помічена "група дронів із материнським дроном". Приблизно о 22:00 подібна формація з’явилася над прибережною електростанцією та Північно-Східно-Балтійським каналом.

Пізніше над Кільською бухтою пізніше спостерігали великий дрон та кілька малих літальних апаратів. Також було зафіксовано проліт і над будівлею ландтагу.

Дрони також, імовірно, шпигували й за нафтопереробним заводом Raffinerie Heide, який, серед іншого, постачає гасом аеропорт Гамбурга.

У тій же внутрішній записці зазначається, що місцева поліція зафіксувала, як дрони рухались паралельними траєкторіями — схоже, щоб точно виміряти об'єкти на землі.