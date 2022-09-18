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У Німеччині пропонують створити танковий консорціум для передачі Україні Leopard 2

Німеччина могла б створити Європейський танковий консорціум разом з 12 країнами, аби розділити навантаження щодо забезпечення України бойовими танками Leopard 2.
У Німеччині пропонують створити танковий консорціум для передачі Україні Leopard 2 Фото: dw.com

Про це повідомляє Zeit.

Аналітики Європейської ради з міжнародних відносин (ECRR) Густав Грессель, Рафаель Лосс та Яна Пульєрін зазначають, що успіхи українських військових лише посилили вимоги щодо нових поставок важкого озброєння, адже вони вкраї необхідні для звільнення населених пунктів від окупантів.

Зазначається, що крім Німеччина бойові танки типу Leopard 2 мають ще 12 європейських армій. Є понад дві тисячі одиниць цих танків у різних модифікаціях. Не всі вони на ходу, але для озброєння танкової бригади ЗСУ, достатньо 90 машин.

Однак, оскільки Leopard 2 все ще виробляються і широко використовуються, скоординована промислова заміна існуючих запасів і спільний ремонт резервного обладнання може вивільнити додаткові одиниці.

"Тому федеральному уряду слід перехопити ініціативу і спільно з європейськими партнерами створити консорціум для підтримки України. Чим більше з тринадцяти держав-користувачів об’єднають зусилля, тим меншим буде зниження готовності їхніх власних Збройних сил", - зазначає видання.

У той же час Європейський фонд миру ЄС міг би відшкодувати країнам-учасницям вартість подарованих танків і таким чином профінансувати заміну на більш сучасні варіанти. ЄС також має підтримати розвиток потужностей з технічного обслуговування та постачання в безпосередній близькості від України, а також навчання українських танкових і ремонтних бригад.

Експерти вважають, що США та НАТО можуть підтримати ініціатива щодо створення Консорціуму.

Раніше повідомлялось, що  Шольц відмовився надати Україні сучасні танки.

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18 09 2022 21:31
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