У Німеччині припинять розслідування щодо російського олігарха Усманова після сплати штрафу

ПОЛІТИКА

30 грудня 2025, 14:58
Алішер Усманов. Фото: 3dnews.ru
Провадження буде закрито після того, як Усманов погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Прокуратура Мюнхена вирішила припинити розслідування щодо російського олігарха Алішера Усманова, якого підозрювали в порушенні санкцій ЄС та правил відмивання грошей.

Про це повідомляє Associated Press.

Провадження буде закрито після того, як Усманов погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро. У прокуратурі зазначили, що розслідування тривало близько трьох років і раніше призвело до масштабних поліцейських рейдів на десятках об’єктів нерухомості в Німеччині, пов’язаних з олігархом.

За даними слідства, Усманова підозрювали у переказі близько 1,5 мільйона євро через іноземні компанії для управління двома об’єктами нерухомості в курортному місті Роттах-Егерн на південь від Мюнхена вже після запровадження санкцій. Також йому закидали недекларування цінних речей, зокрема ювелірних виробів, картин та колекційних вин.

Захист Усманова оскаржував обґрунтованість звинувачень, заперечував його зв’язки з відповідними компаніями та активами, а також ставив під сумнів застосування санкційного законодавства ЄС у цій справі.

У прокуратурі наголосили, що припинення розслідування після сплати штрафу відповідає положенням кримінального законодавства Німеччини.

Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. У межах обмежувальних заходів частину його активів і коштів у Європі було заморожено.

