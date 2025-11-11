Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині зафіксовано понад тисячу інцидентів з невідомими дронами – WSJ

11 листопада 2025, 13:35
У Німеччині зафіксовано понад тисячу інцидентів з невідомими дронами – WSJ
Фото: з вільного доступу
Представник МВС Німеччини уточнив, що кількість подій досягла "невеликого чотиризначного числа", що в середньому становить близько трьох випадків на день.
У 2025 році в Німеччині зафіксовано значне зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. 
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
За даними видання, Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини зареєструвало цього року понад 1 тисячу подібних інцидентів.
 
Представник МВС Німеччини уточнив, що кількість подій досягла "невеликого чотиризначного числа", що в середньому становить близько трьох випадків на день. За його словами, звіти про появу дронів тепер публікуються з підвищеною частотою – раз на два тижні замість щоквартального інтервалу.
 
Ці заходи пов'язані з посиленням боротьби зі шпигунством. За даними німецьких спецслужб, із якими ознайомилось видання, у небі над країною з'являються як невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.
 
Незважаючи на активний моніторинг, влада поки не змогла встановити осіб, які запускали дрони. Більшість інцидентів залишаються нерозкритими та містяться у закритих звітах.
 
Регулярність нальотів безпілотників відзначають і в Бельгії, через що в аеропортах королівства постійно запроваджуються обмеження на польоти.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччина

Останні матеріали

Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється