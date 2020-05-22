У НКРЕКП пояснили, як можна вирішити проблему "зеленого" тарифу
Про це в інтерв'ю "Бізнес.Цензору" сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк, пише "Укрінформ".
"Я не хочу скочуватися в критиканство, але об'єктивно у нас високий "зелений" тариф. Я просто констатую факт. Таку частку "зеленої" генерації, яку ми маємо зараз, економіка не може собі дозволити. На сьогодні у нас введено в експлуатацію 7 ГВт "зелених" потужностей. Ще на 12 ГВт видано Pre-PPA (попередній договір про продаж електроенергії за зеленим тарифом - ред.)", - зазначив Тарасюк.
За його словами, якщо підсумувати ці потужності, то вони більше нашого пікового споживання сьогодні - близько 16 ГВт.
"Через цей дисбаланс при нинішній ціні електроенергії ми не здатні виплачувати існуючий "зелений" тариф ... Ми бачимо можливість стабілізувати фінансову складову системи в разі урізання "зеленого" тарифу на 30% для СЕС і 15% для ВЕС, а також скасування пільги на перші 100 кВт-год на місяць для населення. В іншому разі, щоб виплатити компенсацію "зеленої" генерації, мають бути набагато вищі: або ринкова ціна електричної енергії, або тариф НЕК "Укренерго". Але такий рівень не буде прийнятним для промислових споживачів", - додав Тарасюк.
За його словами, комісія бачить умовний коридор оптової ціни електроенергії на рівні 1,2 - 1,4 грн за кВт-год. При цьому, споживачі пропонують коридор в 1,0 - 1,2 грн за кВт-год, а теплова генерація хоче 1,4 - 1,6 грн за кВт-год.
"Ще раз. Я не виступаю проти "зеленої" генерації. Я виступаю за збалансованість системи. Теоретично, якщо економіка витримує такий обсяг "зелених" потужностей і розмір "зеленого" тарифу, можна нічого не міняти. Але, на жаль, економіка не витримує", - додав Тарасюк.
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