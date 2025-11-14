Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Новоросійську призупинили експорт нафти після атаки дронів

14 листопада 2025, 12:21
У Новоросійську призупинили експорт нафти після атаки дронів
ФОТО ASTRA
Порт Новоросійськ є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту, тому інцидент може спричинити перебої в логістиці постачання.

У російському Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

За даними співрозмовників агентства, компанія "Транснєфть" тимчасово призупинила подачу нафти до порту. У самій компанії ситуацію не коментують.

Місцева влада раніше заявила, що нічна атака безпілотників пошкодила пришвартоване судно, житлові будинки та об’єкти нафтобази.

Порт Новоросійськ є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту, тому інцидент може спричинити перебої в логістиці постачання.

Атаки на Новоросійськ тривають

Після удару по штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі восени 2023 року Росія перекинула до Новоросійська 14 кораблів. Попри це, місто регулярно стає мішенню для невстановлених дронів.

Об’єктами атак стають портова інфраструктура, НПЗ, термінал із перевалки нафти та енергетичні потужності.

24 вересня у Новоросійську знову пролунали вибухи. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "масштабну атаку дронів" у центрі міста. Окупаційна влада також повідомляла про пошкодження офісу Каспійського трубопровідного консорціуму.

війнаНПЗнафта рфатака дронівНоворосійськ

Останні матеріали

Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється