У Новоросійську призупинили експорт нафти після атаки дронів

Порт Новоросійськ є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту, тому інцидент може спричинити перебої в логістиці постачання.

У російському Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

За даними співрозмовників агентства, компанія "Транснєфть" тимчасово призупинила подачу нафти до порту. У самій компанії ситуацію не коментують.

Місцева влада раніше заявила, що нічна атака безпілотників пошкодила пришвартоване судно, житлові будинки та об’єкти нафтобази.

Порт Новоросійськ є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту, тому інцидент може спричинити перебої в логістиці постачання.

Атаки на Новоросійськ тривають

Після удару по штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі восени 2023 року Росія перекинула до Новоросійська 14 кораблів. Попри це, місто регулярно стає мішенню для невстановлених дронів.

Об’єктами атак стають портова інфраструктура, НПЗ, термінал із перевалки нафти та енергетичні потужності.

24 вересня у Новоросійську знову пролунали вибухи. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "масштабну атаку дронів" у центрі міста. Окупаційна влада також повідомляла про пошкодження офісу Каспійського трубопровідного консорціуму.