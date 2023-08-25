У Пентагоні не певні, що літак Прігожина збила ракета

Наразі у Сполучених Штатах все ще вивчають деталі авіакатастрофи.

У Сполучених Штатах назвали неточною версію про те, що літак ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Прігожина був збитий системою протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

Він прокоментував інформацію про те, що літак Прігожина був збитий ракетною класу "земля-повітря".

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.

Він зазначив, що наразі у Сполучених Штатах все ще вивчають деталі падіння літака і додаткових даних наразі нема.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнера" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив бригадний генерал.

Він зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.