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У Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ

23 серпня 2023, 15:23
У Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ
Джерело unian
Там зазначили, що якщо ЗСУ не доб'ються успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.

Контрнаступ триває і битва ще не закінчена, з цієї причини робити будь-які висновки в даний час недоречно.

Таку думку висловив спікер Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що по всій лінії фронту йдуть бої і українські військові "здійснюють певний рух вперед".

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція і важка боротьба. Це марафон, а не спринт. Тому не повинно бути ніяких ілюзій за цим фактом", - підкреслив Райдер.

Він зазначив, що якщо ЗСУ не доб'ються успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.

"Бій дуже динамічний,  мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Тому я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося робити, так це продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підкреслив Райдер.

Пентагонконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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