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У Польщі на кордоні із білоруссю мігранти 4 рази закидали поліцейських камінням і гілками

12 червня 2024, 14:07
У Польщі на кордоні із білоруссю мігранти 4 рази закидали поліцейських камінням і гілками
Фото: з вільного доступу
Ніхто з поліцейських не постраждав, але дві поліцейські машини отримали пошкодження.

Чотири інциденти з мігрантами на білоруському боці кордону сталися поблизу Біловежі у Польщі. 

Про це інформує RMF24.

За минулу добу іноземці чотири рази закидали поліцейських камінням і гілками дерев.  Ніхто з поліцейських не постраждав, але дві поліцейські машини отримали пошкодження.

В одному випадку працівники поліції відбили спробу колективного перетину кордону.

Прикордонна служба повідомила , що у вівторок на польсько-білоруському кордоні зафіксовано майже 120 спроб нелегального проникнення до Польщі. За пособництво у перетині затримано двох осіб.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку червня зафіксовано понад 1,7 спроби незаконного перетину кордону . У травні таких спроб було понад 8 тисяч, у квітні – майже 3,4 тисячі. З початку року їх було понад 17 тисяч.

ПольщаБілорусьвійна в Україніросія окупанти

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