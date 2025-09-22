У Польщі не виявили бойових дронів серед тих, що впали 10 вересня – Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед безпілотників, які впали на території країни в ніч на 10 вересня, наразі не зафіксовано жодного дрона з бойовим навантаженням.
Про це повідомляє агенція PAP.
"Наразі немає підстав вважати, що будь-яка з виявлених цілей становила реальну загрозу. Не знайдено жодного бойового дрона, здатного вибухнути або іншим чином зашкодити людям чи інфраструктурі. Але ми дуже уважно стежимо за ситуацією", - запевнив Туск.
На запитання журналістів, чому досі невідомо точну кількість дронів, які порушили повітряний простір Польщі, прем’єр відповів:
"Ми знатимемо, скільки їх було, коли всі вони будуть знайдені. росіяни, звісно, не подають звіти, скільки апаратів перетнули наш кордон", - додав він з іронією.
Туск наголосив, що влада прагне бути максимально прозорою в цій ситуації й водночас — не сіяти паніку серед населення.
Крім того, він заявив, що не допустить політизації питань оборони, і наголосив на необхідності трансформації підходу польської армії до сучасних викликів:
"Традиційна логіка - танки, гелікоптери, винищувачі і має поступитися місцем сучасному мисленню. Ми живемо в епоху автономних систем, і саме до цього маємо адаптуватися", - підкреслив прем’єр.
Як відомо, в ніч на 10 вересня понад 20 російських дронів перетнули український кордон і вперше масово залетіли на територію Польщі. Деякі з них пролетіли до 300 кілометрів вглиб країни.
Нагадаємо, що 10 вересня Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.