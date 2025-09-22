Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі не виявили бойових дронів серед тих, що впали 10 вересня – Туск

22 вересня 2025, 18:19
У Польщі не виявили бойових дронів серед тих, що впали 10 вересня – Туск
Фото: з вільних джерел
Небезпеки для населення наразі немає, проте ситуація перебуває під пильним контролем.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед безпілотників, які впали на території країни в ніч на 10 вересня, наразі не зафіксовано жодного дрона з бойовим навантаженням.

Про це повідомляє агенція PAP.

"Наразі немає підстав вважати, що будь-яка з виявлених цілей становила реальну загрозу. Не знайдено жодного бойового дрона, здатного вибухнути або іншим чином зашкодити людям чи інфраструктурі. Але ми дуже уважно стежимо за ситуацією", - запевнив Туск.

На запитання журналістів, чому досі невідомо точну кількість дронів, які порушили повітряний простір Польщі, прем’єр відповів:

"Ми знатимемо, скільки їх було, коли всі вони будуть знайдені. росіяни, звісно, не подають звіти, скільки апаратів перетнули наш кордон", - додав він з іронією.

Туск наголосив, що влада прагне бути максимально прозорою в цій ситуації й водночас — не сіяти паніку серед населення.

Крім того, він заявив, що не допустить політизації питань оборони, і наголосив на необхідності трансформації підходу польської армії до сучасних викликів:

радиційна логіка - танки, гелікоптери, винищувачі і має поступитися місцем сучасному мисленню. Ми живемо в епоху автономних систем, і саме до цього маємо адаптуватися", - підкреслив прем’єр.

Як відомо, в ніч на 10 вересня понад 20 російських дронів перетнули український кордон і вперше масово залетіли на територію Польщі. Деякі з них пролетіли до 300 кілометрів вглиб країни.

Нагадаємо, що 10 вересня Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.

 

