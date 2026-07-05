У Польщі обурилися через нібито таємну передачу Україні дефіцитних ракет до Patriot
05 липня 2026, 15:55
джерело slovoidilo
У Навроцького вважають це "дуже ймовірним".
Співголова ультраправої та антиукраїнської польської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, ніби в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
Про це він написав у соцмережі X.
Йдеться про ракети PAC-3MSE, які Польща придбала у США для створення багатошарової системи протиповітряної оборони. Їх, мовляв, передали Україні без схвалення Сейму.
"Це були (або є) єдині ракети, якими Польща володіла (або володіє), здатні перехоплювати російські балістичні ракети “Іскандер”, що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області", — написав Босак.
Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач в ефірі Polsat News заявив, що інформація про передачу PAC-3MSE Україні є "дуже ймовірною". Крім того, польський уряд буцімто поступився своєю чергою на отримання цих ракет від американських виробників.
"Ці ракети виробляють американці. Відомо, що існує довга черга на їхнє отримання. Доводиться дуже довго чекати, поки такі системи будуть виготовлені. Ми були вище в цій черзі. Україна була після нас. І уряд поступився Україні своїм місцем. Отже, полякам доведеться чекати довше", – додав він.
На запитання ведучого, чи він упевнений у цьому, Пшидач відповів, що, за його інформацією, "це було підтверджено".
Тим часом заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик у коментарі Polsat News прямо не підтвердив передачу ракет, заявивши, що "список переданих пожертв (військової допомоги) є засекреченим".
Зазначимо, у Польщі триває політична боротьба між урядом на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском, який також очолює ліберальну політсилу «Громадянська коаліція», і президентським палацом Кароля Навроцького, якого підтримує права партія «Право і справедливість» напередодні парламентських виборів восени 2027 року.
Протистояння між двома таборами проявилися, зокрема, на тлі погіршення відносин з Україною, що виникли після реакції польських політиків на рішення президента України Володимира Зеленського надати підрозділу ССО почесне найменування «імені Героїв УПА».