У Польщі обурилися через нібито таємну передачу Україні дефіцитних ракет до Patriot

У Навроцького вважають це "дуже ймовірним".

Співголова ультраправої та антиукраїнської польської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, ніби в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

Про це він написав у соцмережі X.

Йдеться про ракети PAC-3MSE, які Польща придбала у США для створення багатошарової системи протиповітряної оборони. Їх, мовляв, передали Україні без схвалення Сейму.

"Це були (або є) єдині ракети, якими Польща володіла (або володіє), здатні перехоплювати російські балістичні ракети “Іскандер”, що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області", — написав Босак.