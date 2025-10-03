Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових

03 жовтня 2025, 11:29
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових
Він може одночасно прийняти до 1200 військових.
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg. 
 
Про це повідомили в Міноборони.
 
Відкриття відбулося ще 1 жовтня. На урочистості з цього приводу завітали міністри оборони Польщі, Норвегії, Естонії та представники інших держав НАТО.
 
Українську делегацію під час відкриття навчального центру очолив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. За його словами, такий центр забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО.
 
Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці в розбудові оборонного потенціалу.
 
Нині тут уже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.
Польща війна в Україні росія окупанти

