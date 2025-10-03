У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових

Він може одночасно прийняти до 1200 військових.

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg.

Про це повідомили в Міноборони.

Відкриття відбулося ще 1 жовтня. На урочистості з цього приводу завітали міністри оборони Польщі, Норвегії, Естонії та представники інших держав НАТО.

Українську делегацію під час відкриття навчального центру очолив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. За його словами, такий центр забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО.

Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці в розбудові оборонного потенціалу.

Нині тут уже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.