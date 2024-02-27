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У Празі глави урядів країн "Вишеградської четвірки" обговорять розширення ЄС і ситуацію в Україні

27 лютого 2024, 13:13
У Празі глави урядів країн
Фото: espreso.tv
Фіала і Туск проведуть двосторонні переговори та дискусії про майбутнє "Вишеградської четвірки".

На саміт "Вишеградської четвірки" (V4) 27 лютого прибувають до Праги очільники урядів Словаччини, Польщі та Угорщини.

Про це повідомляють Ceske noviny.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав польського колегу Дональда Туска. Про своє прибуття до Праги у фейсбуці повідомив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Фіала і Туск проведуть двосторонні переговори та дискусії про майбутнє "Вишеградської четвірки". Опісля стартує зустріч прем'єр-міністрів V4.

Основними темами переговорів стануть розширення ЄС, ситуація в Україні, регіональна співпраця, оборонна співпраця, енергетика та міграція.

Як відомо, позиції Чехії та Польщі на європейському рівні розходяться з думками прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та  прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Із середини минулого року головує у V4 Чехія. У листопаді 2023-го президенти чотирьох країн зустрілися у Празі, тоді ж відбулася зустріч на рівні міністрів. У середині січня цього року Фіала висловив скептицизм щодо можливих результатів зустрічі прем'єр-міністрів.

Вишеградська четвіркавійна в Україніросія окупантирозширення ЄС

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