У рф накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків

25 вересня 2025, 18:55
У рф накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків
Фото: Reuters
російський посол у Франції відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір
Якщо будь-яка країна НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту.
 
Про це заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL.
 
"Це буде війна", - сказав Мєшков у відповідь на питання про реакцію москви у разі атаки на російський літак.
 
Крім того, він зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з "провокаційними діями з боку натовської авіації", проте росія уникає ескалації і не вдається до силових заходів.
 
"Багато літаків НАТО порушують повітряний простір росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають", - розповів російський посол.
 
Він також відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір протягом останніх тижнів.
 
"росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", - заявив Мєшков.

 

