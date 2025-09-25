У рф накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків
25 вересня 2025, 18:55
Фото: Reuters
російський посол у Франції відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір
Якщо будь-яка країна НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту.
Про це заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL.
"Це буде війна", - сказав Мєшков у відповідь на питання про реакцію москви у разі атаки на російський літак.
Крім того, він зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з "провокаційними діями з боку натовської авіації", проте росія уникає ескалації і не вдається до силових заходів.
"Багато літаків НАТО порушують повітряний простір росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають", - розповів російський посол.
Він також відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір протягом останніх тижнів.
"росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", - заявив Мєшков.