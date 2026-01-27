У росії ненадовго визнали ураження крейсера "Москва", заяву згодом видалили – CNN

Втрата крейсера "Москва" була надзвичайно прикрою для росії і стала однією з найважливіших перемог України у війні на сьогоднішній день.

росія вперше визнала, що українська ракета потопила її цінний флагман Чорного моря, але згодом видалила цю заяву і повернулася до офіційної версії, що нібито крейсер "Москва" затонув через надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє CNN.

В статті вказується, що крейсер "Москва" був одним з найважливіших військових кораблів росії. Він затонув у квітні 2022 року, всього через сім тижнів після того, як москва розпочала безпідставне повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначається, що Київ заявляв про ураження корабля протикорабельною крилатою ракетою "Нептун", але росія висунула іншу версію подій.

Видання розповіло, що Міністерство оборони росії завжди наполягало, що "Москва" затонула після того, як на борту спалахнула пожежа й спричинила вибух боєприпасів.

Як заявляли російські військові, екіпаж військового корабля було евакуйовано, хоча пізніше вони визнали, що деякі з них зникли безвісти.

Видання посилаючись на інформацію незалежного російського інформаційного агентства Mediazona поділилося, що минулого тижня військовий суд у Москві ненавмисно виправив офіційну версію кремля.

Зокрема, він виніс вирок командиру ВМС України, який віддав наказ про нанесення ударів по кораблю "Москва" та іншому кораблю, фрегату "Адмірал Ессен". Також суд москви заочно засудив його до довічного ув'язнення.

Однак, як зазначає видання, рішення було швидко видалено з сайту московського суду, але Mediazona встигла завантажити документ.

В статті підкреслюється, що втрата крейсера "Москва" була надзвичайно прикрою для росії і стала однією з найважливіших перемог України у війні на сьогоднішній день.