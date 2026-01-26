Зеленський назвав втрати армії рф у грудні 2025 року

22 січня на економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський заявляв, що російські втрати за рік зросли з 14 тисяч до 35 тисяч вбитих на місяць.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія за грудень 2025 року втратила 35 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

"За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат. Це вбиті, важкопоранені окупанти. Дуже цікавий приклад. За 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни", — зазначив Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів у понеділок, 26 січня.

Він наголосив, що українські підрозділи мають дійти до такого рівня, щоб російські втрати були більшими, ніж їхній щомісячний обсяг поповнення. За словами Зеленського, знищення 50 тисяч російських окупантів на місяць — це оптимальний рівень.

"Це завдання складне, безумовно, але тим не менш — це оптимальний рівень, щоб у росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють", — зазначив президент.

22 січня на економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський заявляв, що російські втрати за рік зросли з 14 тисяч до 35 тисяч вбитих на місяць.

За словами українського президента, росія щомісяця мобілізує 40−43 тисячі осіб, однак вже почала втрачати 45 тисяч.

"З цих 43 тис., ви маєте знати, що десь 10−15% тікають, і є певні поранені… Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології та наших операторів дронів", — зазначав Зеленський.

26 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що за добу російська армія втратила на війні проти України близько 1020 окупантів.