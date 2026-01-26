Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський назвав втрати армії рф у грудні 2025 року

26 січня 2026, 21:55
Зеленський назвав втрати армії рф у грудні 2025 року
Фото: Telegram/Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія за грудень 2025 року втратила 35 тисяч солдатів вбитими та пораненими. 

"За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат. Це вбиті, важкопоранені окупанти. Дуже цікавий приклад. За 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни", — зазначив Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів у понеділок, 26 січня.

Він наголосив, що українські підрозділи мають дійти до такого рівня, щоб російські втрати були більшими, ніж їхній щомісячний обсяг поповнення. За словами Зеленського, знищення 50 тисяч російських окупантів на місяць — це оптимальний рівень.

"Це завдання складне, безумовно, але тим не менш — це оптимальний рівень, щоб у росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють", — зазначив президент. 

22 січня на економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський заявляв, що російські втрати за рік зросли з 14 тисяч до 35 тисяч вбитих на місяць.

За словами українського президента, росія щомісяця мобілізує 40−43 тисячі осіб, однак вже почала втрачати 45 тисяч.

"З цих 43 тис., ви маєте знати, що десь 10−15% тікають, і є певні поранені… Ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися через наші дронові технології та наших операторів дронів", — зазначав Зеленський.

26 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що за добу російська армія втратила на війні проти України близько 1020 окупантів. 

