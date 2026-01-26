Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рютте закликав ЄС відмовитися від жорсткого принципу "купуй європейське" заради підтримки України

26 січня 2026, 20:54
Рютте закликав ЄС відмовитися від жорсткого принципу
https://www.president.gov.ua/
За словами Рютте, пакет позик обсягом 90 млрд євро може суттєво посилити безпеку України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європейський Союз проявити максимальну гнучкість у закупівлях озброєння для України та не обмежуватися принципом "купуй європейське", якщо це заважає оперативній підтримці ЗСУ.

Про це він заявив під час засідання оборонного комітету Європейського парламенту.

За словами Рютте, пакет позик обсягом 90 млрд євро може суттєво посилити безпеку України, однак ефективність цієї допомоги залежить від того, наскільки вільно кошти зможуть використовуватися без політичних та бюрократичних обмежень.

Генсек НАТО наголосив, що, попри важливість розвитку європейської оборонної промисловості, наразі вона не здатна повністю забезпечити Україну всім необхідним для захисту та стримування Росії. Тому, за його словами, у процесі ухвалення рішень ЄС має ставити потреби України на перше місце.

Рютте також підкреслив критичну роль Сполучених Штатів у постачанні озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, без яких Україна не змогла б ефективно захищати свої міста від російських ракетних атак.

На завершення він зазначив, що НАТО та Європейський Союз тісно координують зусилля у підтримці України, зокрема в питаннях військової допомоги, підготовки українських військових і розвитку оборонної промисловості.

