Німеччина засудила позицію росії на переговорах в Абу-Дабі щодо територіального питання

Берлін заявляє про відсутність гнучкості москви.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання росії на вирішальному територіальному питанні" після переговорів між російськими, українськими та американськими перемовниками в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, в тому числі про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, — це лише вперта наполегливість росії щодо важливого територіального питання. І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", — сказав Вадефуль у Ризі.

1 лютого в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані новий раунд переговорів за участі делегацій США, України та росії.