Німеччина засудила позицію росії на переговорах в Абу-Дабі щодо територіального питання

26 січня 2026, 17:42
Німеччина засудила позицію росії на переговорах в Абу-Дабі щодо територіального питання
Фото: з вільного доступу
Берлін заявляє про відсутність гнучкості москви.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання росії на вирішальному територіальному питанні" після переговорів між російськими, українськими та американськими перемовниками в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, в тому числі про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, — це лише вперта наполегливість росії щодо важливого територіального питання. І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", — сказав Вадефуль у Ризі.

1 лютого в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані новий раунд переговорів за участі делегацій США, України та росії.

