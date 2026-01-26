Зеленський погодився на переговори в ОАЕ без власної ініціативи – FT

Україна наразі перебуває під серйозним тиском через постійні ракетні удари рф по об'єктах енергетики.

Потрібно розуміти, що подібні переговори про мир можуть тривати роками. Тому війна в Україні, скоріше за все, триватиме і наступного року.

Президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) не через власне бажання. Готовність українського лідера до діалогу частково пояснюється бажанням не дратувати президента США Дональда Трампа, а також відображає наростаючу втому від війни в українському суспільстві.

Про цек пише оглядач Financial Times

За словами Рахмана, Україна наразі перебуває під серйозним тиском через постійні ракетні удари рф по об'єктах енергетики. Водночас у Європі зростає занепокоєння щодо майбутньої ролі США. Якщо переговорний процес зайде у глухий кут, європейські лідери побоюються, що адміністрація Трампа може втратити інтерес до України. Високопоставлений європейський чиновник у коментарі виданню зазначив, що Вашингтон може просто «втратити терпіння» до затяжного мирного процесу.

Оглядач FT зауважує, що шлях до припинення вогню не буде швидким. Він наводить наступні аргументи та історичні паралелі:

Переговори про завершення війни у В'єтнамі почалися в 1968 році, а завершилися лише в 1973-му;

Основи для повноцінного мирного процесу в Україні вже закладені, але вони вимагатимуть значного часу та уваги;

Існує велика ймовірність, що бойові дії триватимуть і в цей же час наступного року.

На думку Рахмана, війна входить у фазу тривалого дипломатичного протистояння, яке може розтягнутися на роки, навіть за умови офіційного початку контактів між сторонами.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та росії – попередньо, у неділю 1 лютого.