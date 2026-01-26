Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський погодився на переговори в ОАЕ без власної ініціативи – FT

26 січня 2026, 20:30
Зеленський погодився на переговори в ОАЕ без власної ініціативи – FT
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Україна наразі перебуває під серйозним тиском через постійні ракетні удари рф по об'єктах енергетики.

Потрібно розуміти, що подібні переговори про мир можуть тривати роками. Тому війна в Україні, скоріше за все, триватиме і наступного року.

Президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) не через власне бажання. Готовність українського лідера до діалогу частково пояснюється бажанням не дратувати президента США Дональда Трампа, а також відображає наростаючу втому від війни в українському суспільстві.

Про цек пише оглядач Financial Times

За словами Рахмана, Україна наразі перебуває під серйозним тиском через постійні ракетні удари рф по об'єктах енергетики. Водночас у Європі зростає занепокоєння щодо майбутньої ролі США. Якщо переговорний процес зайде у глухий кут, європейські лідери побоюються, що адміністрація Трампа може втратити інтерес до України. Високопоставлений європейський чиновник у коментарі виданню зазначив, що Вашингтон може просто «втратити терпіння» до затяжного мирного процесу.

Оглядач FT зауважує, що шлях до припинення вогню не буде швидким. Він наводить наступні аргументи та історичні паралелі:

  • Переговори про завершення війни у В'єтнамі почалися в 1968 році, а завершилися лише в 1973-му;
  • Основи для повноцінного мирного процесу в Україні вже закладені, але вони вимагатимуть значного часу та уваги;
  • Існує велика ймовірність, що бойові дії триватимуть і в цей же час наступного року.

На думку Рахмана, війна входить у фазу тривалого дипломатичного протистояння, яке може розтягнутися на роки, навіть за умови офіційного початку контактів між сторонами.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

ОАЕпереговоривійна в УкраїніВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється