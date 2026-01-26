У кремлі підтвердили новий раунд переговорів зі США та Україною

Однак точної дати поки немає.

Новий раунд переговорів між делегаціями України, США та росії запланований на наступний тиждень в Абу-Дабі, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 26 січня. Точна дата поки не визначена.

За словами Пєскова, не варто очікувати високої результативності цих переговорів.

"Було б помилковим розраховувати на якусь значну ефективність на першому етапі. Порядок денний включає дуже складні питання", - заявив він.

Водночас представник Кремля оцінив як позитивний сам факт початку контактів у конструктивному ключі, але підкреслив, що попереду ще серйозна робота.

"На даному етапі навряд чи можна говорити про дружелюбність", - додав Пєсков.

Кремль також наголосив, що для росії принципове значення має "територіальне питання", яке нібито входить до так званої "формули Анкориджа".

Зазначимо, що у столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися тристоронні мирні переговори між делегаціями росії, України та Сполучених Штатів, які тривали дві дні.