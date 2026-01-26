Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нездатність Європи підтримати енергетичні потреби України є самогубною – The Telegraph

26 січня 2026, 10:04
Нездатність Європи підтримати енергетичні потреби України є самогубною – The Telegraph
Фото: з відкритих джерел
Інновації, продемонстровані режимом Зеленського в умовах тривалого бомбардування з боку рф, заслуговують на більшу визнання з боку союзників.

У надзвичайно складній ситуації війни з росією українці демонструють стійкість і креативність, проте ресурси країни мають межу, а західні держави не завжди доповнюють ці зусилля достатньою підтримкою. 

Про це пише оглядач The Telegraph Семюель Рамані.

Деякі західні союзники та транснаціональні корпорації намагаються заповнити прогалини. Так, цього тижня міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про партнерство з американським технологічним гігантом Palantir для оснащення безпілотників-перехоплювачів штучним інтелектом. Велика Британія збільшує виробництво безпілотних літальних апаратів Octopus, плануючи випускати тисячі дронів щомісяця. Польща з лютого підвищить експорт газу в Україну з 600 000 кубометрів на годину до 720 000 кубометрів на годину.

Проте, за словами Рамані, ці кроки лише частково покривають потреби України. Політичні чвари та операційні проблеми знижують ефективність допомоги у сфері протиповітряної оборони. Наприклад, хоча президент Чехії Петр Павел підтримує поставку винищувачів L-159, здатних знищувати безпілотники, прем’єр Андрій Бабіш заморозив ці поставки. Великій Британії не вдалося виконати план постачання 15 зенітних ракет Gravehawk через проблеми з ланцюжками поставок і несприятливі погодні умови.

Інвестиції в енергетичний сектор також залишаються недостатніми. Тимчасові заходи підривають здатність України зміцнювати ключові об’єкти енергопостачання і підштовхують рф до продовження ударів по українській інфраструктурі, зазначає Рамані.

Оглядач підкреслює іронію ситуації: недостатня підтримка України шкодить європейцям майже так само сильно, як і українцям. Інвестиції у технології перехоплення безпілотників підвищують стійкість НАТО до російських військових інновацій, а підтримка відновлюваної енергетики дозволяє Україні розвивати потенціал рідкоземельних елементів та сприяти відмові Європи від російських викопних видів палива.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі різко критикував Європу за слабкість, нерішучість та нездатність адекватно реагувати на російську агресію.

 

Європавійна

