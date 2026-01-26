Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чеська компанія передає Україні оптоволоконні FPV-дрони

26 січня 2026, 08:53
фото: Міністерство оборони
Безпілотники працюють на оптоволокні та не піддаються впливу РЕБ.

Чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, розроблені на основі технологій перехоплених російських безпілотників.

Про це повідомляє видання Idnes.

Йдеться про FPV-дрон під назвою "Ян Жижка", названий на честь відомого чеського полководця. Безпілотник працює на оптоволоконному управлінні, що робить його невразливим до засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, він утричі дешевший за більшість аналогів.

Розробником дрона є чеська компанія SPARK, яка використала технологічні рішення російського БПЛА "Князь Вандал Новгородський", перехопленого українськими військовими та переданого волонтерам. Після детального аналізу безпілотника інженери створили власну модель, адаптовану до потреб ЗСУ.

Майже всі компоненти «Яна Жижки» виготовляються в Чехії: корпус зі скловолокна, елементи шасі, надруковані на 3D-принтері, акумулятори, а також котушки оптичного волокна довжиною до 25 кілометрів.

Завдяки фінансовій підтримці волонтерської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для путіна") компанія змогла налагодити серійне виробництво дронів. Нещодавно волонтерам вдалося зібрати 14 мільйонів чеських крон, що дозволить передати Україні 500 безпілотників.

"Я вважаю, що Україна цілком може обійтися без допомоги чеського уряду. Але позитив у тому, що після кожної заяви Мацінки, Окамури чи Бабіша коштів на наших рахунках стає більше. Ми цьому раді", - зазначив співзасновник ініціативи Darek pro Putina Мартін Ондрачек.

Також нагадаємо, що чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для путіна") протягом кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.

 

