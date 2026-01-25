Словаччина засудила удари росії по енергетиці України

Міністр наголосив, що цивільне населення не повинно страждати таким чином у жодному конфлікті.

В словаччині засудили удари росіян по українській енергетиці. Зокрема, міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар телефоном висловив співчуття українському послу Мирославу Кастрану, а також солідарність з українським цивільним населенням.

Про це повідомив повідомив пресдепартамент міністерства, передає TASR.

"У зв’язку з повторними атаками російської федерації на енергетичні об’єкти в Україні я висловлюю солідарність з цивільним населенням, яке зазнає страждань у ці морозні дні. Я засуджую ці атаки, наслідки яких є фатальними, особливо в зимовий період, і закликаю російську федерацію припинити цей нелюдський підхід та дотримуватися міжнародного гуманітарного права", — заявив Бланар.

МЗС Словаччини має намір передати протест щодо порушень міжнародного гуманітарного права до посольства росії в Словаччині.

Міністр наголосив, що цивільне населення не повинно страждати таким чином у жодному конфлікті, та зазначив, що лише в січні цього року Словаччина поставила Україні вдвічі більше аварійної електроенергії, ніж за весь минулий рік.

"У грудні я також виділив пів мільйона євро для Посольства України в Братиславі, щоб воно могло придбати у словацьких постачальників 38 великих генераторів, здатних виробляти електроенергію для більших об’єктів, таких як школи, дитячі садки та лікарні", — уточнив він.