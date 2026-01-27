Орбан звинуватив опозицію у змові з Україною та викликав посла — Euronews

Політик посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів.

Напередодні парламентських виборів в Угорщині прем’єр Віктор Орбан посилив антиукраїнську риторику та звинуватив свого головного політичного опонента Петера Мадяра у змові з Києвом з метою втручання у вибори, повалення його уряду та встановлення прозахідної адміністрації.

Про це повідомляє Euronews.

Орбан доручив Міністерству закордонних справ викликати посла України, заявивши, що українські політичні лідери нібито робили «грубо образливі та погрозливі заяви» на адресу Угорщини та її уряду. Які саме заяви він мав на увазі, прем’єр не уточнив.

За його словами, національні служби безпеки оцінили дії України як частину "скоординованої серії заходів із втручання у вибори в Угорщині". Крім того, Орбан без надання доказів звинуватив лідера опозиції Мадяра у змові з Києвом.

Цей крок є продовженням масштабної антиукраїнської кампанії Орбана, який намагається переконати виборців, що Україна, втягнута у війну з росією, нібито становить загрозу безпеці та суверенітету Угорщини. Орбан також заявляє, що у разі поразки його партії "Фідес" угорців нібито можуть змусити брати участь у війні в Україні.

Партія Орбана відстає в більшості соціологічних опитувань, а вибори призначені на 12 квітня. Уряд Угорщини продовжує виступати проти фінансової та військової допомоги ЄС Україні і заявляє, що блокуватиме будь-які кроки щодо вступу України до ЄС. Цього місяця Орбан запустив «національну петицію», яка закликає громадян висловитися проти подальшої підтримки Києва.