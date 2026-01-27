Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан звинуватив опозицію у змові з Україною та викликав посла — Euronews

27 січня 2026, 09:41
Орбан звинуватив опозицію у змові з Україною та викликав посла — Euronews
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Політик посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів.

Напередодні парламентських виборів в Угорщині прем’єр Віктор Орбан посилив антиукраїнську риторику та звинуватив свого головного політичного опонента Петера Мадяра у змові з Києвом з метою втручання у вибори, повалення його уряду та встановлення прозахідної адміністрації.

Про це повідомляє Euronews.

Орбан доручив Міністерству закордонних справ викликати посла України, заявивши, що українські політичні лідери нібито робили «грубо образливі та погрозливі заяви» на адресу Угорщини та її уряду. Які саме заяви він мав на увазі, прем’єр не уточнив.

За його словами, національні служби безпеки оцінили дії України як частину "скоординованої серії заходів із втручання у вибори в Угорщині". Крім того, Орбан без надання доказів звинуватив лідера опозиції Мадяра у змові з Києвом.

Цей крок є продовженням масштабної антиукраїнської кампанії Орбана, який намагається переконати виборців, що Україна, втягнута у війну з росією, нібито становить загрозу безпеці та суверенітету Угорщини. Орбан також заявляє, що у разі поразки його партії "Фідес" угорців нібито можуть змусити брати участь у війні в Україні.

Партія Орбана відстає в більшості соціологічних опитувань, а вибори призначені на 12 квітня. Уряд Угорщини продовжує виступати проти фінансової та військової допомоги ЄС Україні і заявляє, що блокуватиме будь-які кроки щодо вступу України до ЄС. Цього місяця Орбан запустив «національну петицію», яка закликає громадян висловитися проти подальшої підтримки Києва.

посолВіктор Орбанопозиціявибори

Останні матеріали

Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється