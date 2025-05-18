У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років

Станом на 16:00 дільниці вже відвідали близько 50% виборців.

У Румунії явка виборців у другому турі президентських виборів станом 16:00 вже становила близько 50%. Це означає, що вже проголосувало понад 9 мільйонів осіб.

Про це пише румунський офіс "Радіо свобода".

4 травня, у першому турі, явка виборців перевищила 50% після 19:00. Тоді загальна явка виборців (країна + діаспора) становила 53,21%.

Сьогодні фіксують найбільшу явку виборців на президентських виборах за останні 20 років.