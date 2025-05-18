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У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років

18 травня 2025, 19:15
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
Фото: з відкритих джерел
Станом на 16:00 дільниці вже відвідали близько 50% виборців.
У Румунії явка виборців у другому турі президентських виборів станом  16:00 вже становила близько 50%. Це означає, що вже проголосувало понад 9 мільйонів осіб. 
 
Про це пише румунський офіс "Радіо свобода".
 
4 травня, у першому турі, явка виборців перевищила 50% після 19:00. Тоді загальна явка виборців (країна + діаспора) становила 53,21%.
 
Сьогодні фіксують найбільшу явку виборців на президентських виборах за останні 20 років.
 
Наразі зафіксували 56 повідомлень про можливі інциденти, пов’язані з процесом голосування, 12 з яких перебувають на стадії перевірки.
 
Сім було направлено на вирішення до Центрального виборчого бюро та Постійної виборчої комісії.
 
За всю історію президентських виборів у Румунії найвища явка була зафіксована у другому турі 1996 року, коли проголосували 76,01% виборців (приблизно 13,1 мільйона виборців). Їм довелося вибирати між Іоном Ілієску та Емілем Константінеску.
 
Уранці 18 травня розпочалося голосування в другому турі президентських виборів у Румунії, де з незначним відривом змагаються центрист Дан і ультраправий популіст Сіміон.

 

Румуніявибори преидента

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