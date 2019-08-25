У серпні Україна зменшила імпорт дизелю з Росії удвічі

"Паралельно із цим органи РФ запровадили нову дозвільну систему і "тренували" нас, то підтверджуючи, то не підтверджуючи обсяги поставок на Україну"

Після запровадження спеціального мита поставки дизелю з Росії зменшилися удвічі — тепер вони складають близько 20% від усього імпорту.

За останні три роки імпорт російського дизелю значно збільшився, досягнувши 45% від загальної кількості поставок, - повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"Паралельно із цим органи РФ запровадили нову дозвільну систему і "тренували" нас, то підтверджуючи, то не підтверджуючи обсяги поставок на Україну", - додав він.

Герус нагадав, що в липні уряд запровадив мито у 3,75%, аби зробити конкурентними поставки з альтернативних джерел.

"Результат отриманий досить швидко - у серпні обсяги поставок дизелю із РФ зменшаться десь вдвічі та складуть біля 20% нашого ринку. Натомість збільшилися поставки із Білорусі, країн ЄС та із морських напрямків", - розповів представник президента.

Він додав, що в серпні російська влада не надала компанії "Лукойл" дозвіл на поставки дизелю в Україну.

"Але більшість із вас цього навіть і не помітили. Так і має бути", - резюмував він.

Зазначимо, що нові мита набули чинності із серпня, натомість у липні було зафіксовано рекордну кількість імпорту російського дизелю. Рішення про нові мита ухвалили у відповідь на російські торговельні санкції проти України.

18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти, нафтопродуктів, вугілля та деяких інших товарів до України. Згодом стало відомо, що постачання повністю не припиниться, а буде здійснюватися в межах виданих російським урядом дозволів.

Відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на розширення Україною переліку заборонених російських товарів.

Нагадаємо, 6 серпня під час брифінгу представник президента в уряді повідомив, що імпорт російських нафтопродуктів в Україну буде продовжуватися.