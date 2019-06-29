У сервісі Skyscanner зникли з продажу квитки в анексований Крим

"Санкції США передбачають, що якщо бізнес не працює безпосередньо з кримськими компаніями, то він знаходиться в межах правового поля. Але європейські санкції суворіші: щоб їх уникати, тревел-компанії змушені змінювати юрисдикції"

У сервісі Skyscanner з 28 червня не відображається продаж авіаквитків до анексованого Криму з Росії, що може бути пов’язано із санкціями Євросоюзу.

Офіційно в компанії не змогли пояснити відсутність квитків до анексованого Сімферополя. Один із співрозмовник видання, що представляє Skyscanner, запевняє, що це виключно технічний збій, повідомляє видання "Коммерсантъ".

Водночас джерело видання в туристичному сегменті вважає, що відсутність квитків пов’язана із санкціями Євросоюзу. За словами співрозмовника, немає нічого дивного в тому, що компанія була вимушена припинити роботу в Криму.

"Санкції США передбачають, що якщо бізнес не працює безпосередньо з кримськими компаніями, то він знаходиться в межах правового поля. Але європейські санкції суворіші: щоб їх уникати, тревел-компанії змушені змінювати юрисдикції", - сказав він.

Джерело допускає, що може йтися про блокування банками рахунків компанії в разі порушення санкцій.

Пошукову систему Skyscanner створили в 2002 році троє IT-спеціалістів Гарет Вільямс, Беррі Сміт та Бонамі Граймс. У 2016 році сервіс перейшов під контроль однієї з найбільших тревел-компаній Китаю Ctrip. Капіталізація Skyscanner на NASDAQ складає 20,33 мільярди доларів. Частка сервісу на російському ринку пошуку квитків складає 25%.

У прес-службі компанії пообіцяли в найближчий час пояснити причину відсутності квитків до анексованого Криму.

Зазначимо, що туристичні фірми не вперше мають проблеми із роботою в анексованому Криму. Так, півострів не представлений у системі бронювання Airbnb, а сервісі Booking.com працює в Криму в обмеженому режимі, знайти витки до Криму не вдасться у сервісі Expedia.

Нагадаємо, що Грузія надалі продаватиме квитки на літаки до Росії.