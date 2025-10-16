У Швейцарії російськомовний чоловік напав на українську родину через мову

МЗС України засудило інцидент і закликало швейцарську поліцію розслідувати справу.

У поїзді в Швейцарії стався інцидент із проявом етнічної ворожнечі, де російськомовний чоловік напав на сім’ю, яка розмовляла українською, погрожуючи їм смертю. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на цей випадок, засудивши агресію.

Про це повідомляє швейцарське видання 20Minuten і заяву речника МЗС Георгія Тихого.

Інцидент стався 13 жовтня у поїзді, що їхав із Інтерлакена до Шпіца. Російськомовний чоловік спровокував словесну та фізичну агресію проти україномовної родини з дитиною, через те, що почув українську мову.

"Коли він почув, що ми розмовляємо українською, він почав нас ображати", - розповів батько родини, чиї батьки родом із білорусі. Мати сім’ї зафіксувала напад на відео, яке згодом викликало широкий резонанс у соцмережах.

"Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину", - неодноразово погрожував нападник.

Коли дружина потерпілого намагалася зняти події на телефон, чоловік вибив у неї пристрій із рук. Після того, як батько родини відштовхнув нападника, той заспокоївся. На станції Шпіц постраждалі та кілька свідків звернулися до поліції.

Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм, що потребували б медичної допомоги. Розслідування триває, а обидві сторони планують подати офіційні скарги.

У Міністерстві закордонних справ України інцидент назвали «жахливим» і підкреслили неприпустимість мови ненависті та етнічної ворожнечі.

"Це неприйнятна поведінка, яку не можна терпіти", - заявив речник МЗС Георгій Тихий. Україна вже звернулася до швейцарських правоохоронців із вимогою провести ретельне розслідування та притягнути винних до відповідальності.