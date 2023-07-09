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У США пояснили, чому їхні касетні боєприпаси несуть менше загрози для цивільних – CNN

09 липня 2023, 17:05
У США пояснили, чому їхні касетні боєприпаси несуть менше загрози для цивільних – CNN
Фото з вільного доступу
Україна, у свою чергу, запевнила партнерів, що відповідально використовуватиме касетні боєприпаси.

Американські військові запевняють, що касетні боєприпаси, які отримають ЗСУ, мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню. Так, військові випробовували касетні боєприпаси, щоб переконатися, що вони мають "коефіцієнт неспрацювань" 2,35% або нижче.    

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського військового посадовця.

За словами військового, випробування боєприпасів "проводилося за допомогою бойових стрільб", а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів. Він додав, що касетні боєприпаси, які США планують надіслати, моделі M864 і M483A1, востаннє випробовувались 2020 і 2017 роках відповідно.

Посадовець пояснив, що боєприпаси випробовувалися різними способами.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років.

Понад 120 країн 2008 року ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

 

СШАбоєприпасивійна в Україніросія окупантикасетні боєприпаси

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