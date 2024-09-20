У США розробили далекобійні, але малопотужні ракети Barracuda – Defense Express

Розробники Barracuda заявляють, що ці ракети будуть на 30% дешевшими за конкурентів, однак навряд чи це компенсує такий розрив у характеристиках, зазначають експерти.

Американська компанія Anduril нещодавно презентувала проєкт крилатих ракет сімейства Barracuda, які повинні стати масовим та дешевим далекобійним засобом високоточного ураження.

Про це пише Defense Express.

Їх дальність становить від 150 км для Barracuda-100, яку можна запускати з вертольотів, до понад 900 км для Barracuda-500 під F-16.

Водночас, зазначають експерти, вага бойових частин поставило питання реальної ефективності цих ракет - у Barracuda-500 вага бойової частини всього понад 45 кг, на Barracuda-250 із дальністю понад 370 км - лише 18 кг, як і на Barracuda-100. Це набагато менше, ніж у їх прямих конкурентів.

Так, наприклад, ракета AGM-158 JASSM-ER від Lockheed Martin, із дальністю понад 900 км має вдесятеро більшу бойову частину – 450 кг.