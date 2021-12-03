У світі народжується більше близнюків, ніж будь-коли раніше. І, ймовірно, зараз у світі відбувається пік народжуваності близнюків, який згодом піде на спад.

Дослідники проаналізували кількість близнюків у 2010-2015 роках у 165 країнах та порівняли ці дані з показниками за 1980-1985 роках у 112 країнах, повідомляє "Громадське" посилаючись на дослідженнія яке опублікували у Human Reproduction..

Так, з 80-х років у середньому зросла кількість народжених близнюків на 1000 пологів: з 9 до 12 до на 1000. Наразі щороку народжується 1,6 мільйона близнюків.

Майже у всіх регіонах зафіксували зростання народжуваності близнюків за останні 30 років: в Азії - на 32%, а у Північній Америці - на 71%. Водночас 80% усіх близнюків народжуються в Азії та Африці.

В Україні у 2010-2015 роках народжувалося 9-12 близнюків на 1000 пологів. Відстежити динаміку змін в Україні не вдалося, оскільки вчені не знайшли даних за 80-ті роки.