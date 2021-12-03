У світі народжується більше близнюків, ніж будь-коли раніше
Дослідники проаналізували кількість близнюків у 2010-2015 роках у 165 країнах та порівняли ці дані з показниками за 1980-1985 роках у 112 країнах, повідомляє "Громадське" посилаючись на дослідженнія яке опублікували у Human Reproduction..
Так, з 80-х років у середньому зросла кількість народжених близнюків на 1000 пологів: з 9 до 12 до на 1000. Наразі щороку народжується 1,6 мільйона близнюків.
Майже у всіх регіонах зафіксували зростання народжуваності близнюків за останні 30 років: в Азії - на 32%, а у Північній Америці - на 71%. Водночас 80% усіх близнюків народжуються в Азії та Африці.
В Україні у 2010-2015 роках народжувалося 9-12 близнюків на 1000 пологів. Відстежити динаміку змін в Україні не вдалося, оскільки вчені не знайшли даних за 80-ті роки.
Народжуваність близнюків у 2010-2015 роках
Фото: Human Reproduction
Для порівняння, у США у 2010-2015 роках народжувалося 15-18 близнюків на 1000 пологів. З 80-х років кількість близнюків у країні зросла на 50-70%.
Автор дослідження Крістіан Монден зазначив, що те, що саме в Африці велика кількість близнюків може бути пов'язано з генетичними відмінностями африканського населення з іншими популяціями.
У Європі, Північній Америці та країнах Океанії збільшення народжуваності близнюків пов'язують зі штучним заплідненням: ЕКО (екстракорпоральне запліднення), стимуляцією яєчників тощо.
Ще однією причиною збільшення близнюків називають те, що жінки пізніше вирішують народжувати. З віком у жінок зростають шанси народити близнюків, йдеться у дослідженні.
Шанси на виживання
Народження близнюків пов'язане з більшою імовірністю ускладнень під час пологів для матері та самих дітей, також діти можуть народитися недоношеними.
Крім того, доля близнюків може залежати від країни народження. Зокрема в Африці на південь від Сахари понад 200 тисяч близнюків у перший рік життя втрачають свого брата чи сестру.
Автор дослідження Крістіан Монден вважає, що поступово у світі будуть переходити до технологій для запліднення лише одної дитини, оскільки це безпечніше для матері та дитини. Зміни технологій запліднення можуть вплинути на зменшення народжуваності близнюків.
Нагадаємо, що у Євростаті розповіли, в якому віці жінки у ЄС народжують першу дитину
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