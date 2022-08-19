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У Центральному державному історичному архіві стартувало масштабне оцифрування документів

Сьогодні у Центральному державному історичному архіві України м. Львов стартувало довгоочікуване оцифрування документів у рамках співробітництва центральних та обласних державних архівів з корпорацією FamilySearch International зі США.
У Центральному державному історичному архіві стартувало масштабне оцифрування документів Фото: з відкритих джерел

"Програма оцифрування розрахована на 2022–2025 рр. і передбачає копіювання 41015 одиниць зберігання обсягом близько 4 млн аркушів. Перш за все передбачається створення цифрових копій на метричні книги різних конфесій, еміграційні справи, документи діяльності початкових шкіл і вчительських семінарій, окремих гімназій, вищих, середніх і професійних шкіл, а також інвентарі церков та костелів, генеалогічні документи великих магнатських родин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня 2020 року Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підписав Меморандум про співробітництво між Державною архівною службою України та корпорацією FamilySearch International, метою якого є оцифрування документів Національного архівного фонду України генеалогічного характеру та створення фонду користування на такі документи.

Раніше повідомлялось, що в Україні оцифрують рукопис найдавнішого із збережених вертепів.

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19 08 2022 10:44
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