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У Туреччині затримали чотирьох осіб через "провокаційні пости" про землетрус

07 лютого 2023, 16:32
У Туреччині затримали чотирьох осіб через
Фото: BBC
Четверо людей, у своїх акаунтах, постили інформацію, спрямовану на створення страху і паніки.

Про це повідомило агентство AFP.

Поліція додала, наразі триває  розслідування щодо акаунтів у соціальних мережах, але не надала жодної інформації про зміст цих постів.

Правоохоронці лише зазначили, що останніми днями турецькі соціальні мережі наповнили повідомлення від людей, які скаржаться на відсутність пошуково-рятувальних робіт у їхньому регіоні, зокрема в Хатаї. У вівторок поліція, схоже, відреагувала на ці скарги.

 

"Інформація про адресу та місцезнаходження громадян, які звертаються за допомогою, негайно з'ясовується і встановлюється координація", - заявили у поліції.

За останні кілька років турецька влада почала боротися з публікаціями в соціальних мережах, особливо з тими, які вважаються такими, що підтримують "терор". Однак, це призвело до звинувачень в обмеженні свободи вираження поглядів.

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