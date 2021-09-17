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У Відні починається суд щодо "курорту-розсадника" коронавірусу

Близько 6000 осіб із 45 країн світу стверджують, що вони або їхні близькі заразилися саме в Ішглі і 32 людини у підсумку померли, та звинувачують місцеву владу, яка вчасно не зрозуміла загрозу вірусу
У п’ятницю 17 вересня у Відні починається судовий процес щодо тірольського гірськолижного курорту Ішгль - одного з основних джерел розповсюдження COVID-19 в Європі під час першої хвилі минулого року
У Відні починається суд щодо "курорту-розсадника" коронавірусу Фото: yvu.com.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Близько 6000 осіб із 45 країн світу стверджують, що вони або їхні близькі заразилися саме в Ішглі і 32 людини у підсумку померли, та звинувачують місцеву владу, яка вчасно не зрозуміла загрозу вірусу.

У справі фігурують п'ять посадових осіб, серед яких і мер Ішгля Вернер Курц. Їх звинувачують в тому, що вони поставили під загрозу життя людей через інфекційні захворювання. Слідство у справі завершили в червні. 

Розгляд почнеться з позову громадянки Австрії Сіглінд Шопф, чий 72-річний чоловік після відпочинку в Ішглі, куди їздив щозими майже 50 років, помер від ускладнень коронавірусу. Вона вимагає від Австрії компенсацію у розмірі 100 000 євро. Її адвокат Александер Клаузер вважає, що місцева влада здійснила низку серйозних промахів, які призвели до масових заражень. Так, вказує він, на курорті проігнорували перший сигнал тривоги з Ісландії 5 березня, де з’ясувалося, що її туристи повернулись з Тіролю хворими. "Вже 8 березня було чітко ясно, що серед персоналу курорту є хворі на коронавірус. Але реакція була надто слабкою, надто повільною і запізнілою - у кабіни підйомників продовжували запускати людей на максимальну місткість, масові гуляння увечері тривали як зазвичай.

Позивачі вважають також, що рішення канцлера Себастьяна Курца про місцевий локдаун і негайний виїзд туристів з Ішгля спровокував додаткову хвилю заражень. "Ми хочемо, щоб Австрія визнала свою відповідальність - але поки жодного сигналу про це немає", - коментує адвокат. 

Згідно з незалежним звітом, опублікованим в жовтні, місцева влада діяла повільно і нескоординовано. Мало того, що підйомники були зупинені на день пізніше, про вжиті заходи також погано інформували.

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17 09 2021 13:31
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