Австрія не підтримує купівлю зброї для України за кошти з заморожених активів рф

Міністр фінансів наголосив, що такі кошти можуть використовуватись лише у форматі, який не порушує політики нейтралітету.

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер заявив, що Відень не підтримує пряме використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України, оскільки це суперечить нейтральному статусу країни.

Про це повідомляє Euractiv.

"Ці кошти не можуть бути використані безпосередньо для закупівлі озброєння. Ми повинні враховувати нейтралітет Австрії", – наголосив Мартербауер, коментуючи пропозицію Єврокомісії щодо так званої "репараційної позики".

За словами міністра, йдеться про інноваційний фінансовий механізм, який дозволить перетворити прибутки від заморожених російських активів на підтримку для України, але без прямої участі у фінансуванні військових потреб.

"Я вважаю цю пропозицію дуже цікавою та гідною обговорення. Є багато варіантів, які дозволяють знайти компроміс", – зазначив він.

Нагадаємо, Європейська рада розгляне питання "репараційної позики" на саміті 23–24 жовтня. Ідея передбачає, що Україна отримає кошти у кредит, який буде погашений після того, як Росія виплатить репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше висловив очікування, що рішення про механізм використання російських активів для підтримки України буде ухвалено вже у жовтні.

В той же час, німецький концерн Rheinmetall передає Україні системи ППО за кошти активів рф.