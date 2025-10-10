Rheinmetall передає Україні системи ППО за кошти активів рф
Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні нових мобільних зенітних систем Leopard 1 Skyranger 35, фінансованих за рахунок заморожених активів рф.
Про це йдеться у заяві компанії.
Skyranger 35 на базі бойової машини Leopard 1 поєднує в собі гусеничну мобільність із потужністю зенітної гармати. Система оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм х 228 з темпом стрільби до тисячі пострілів на хвилину та здатна уражати цілі на відстані до 4 км.
Також вона має високу сумісність із револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Виробництво й інтеграція систем здійснюватимуться Rheinmetall Italia SpA у Римі. За словами генерального директора концерну Арміна Паппергера, це рішення є свідченням довіри України до партнерів і важливим знаком підтримки з боку ЄС.
Вартість контракту вимірюється сотнями мільйонів євро, проте кількість систем та обсяг постачань не уточнюється.
Такі ж системи у збройового концерну замовить і ФРН - Німеччина замовить 600 антидронових систем Skyranger для Бундесверу.