Rheinmetall передає Україні системи ППО за кошти активів рф

10 жовтня 2025, 12:38
Rheinmetall передає Україні системи ППО за кошти активів рф
Це перший випадок використання російських активів для військової допомоги Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні нових мобільних зенітних систем Leopard 1 Skyranger 35, фінансованих за рахунок заморожених активів рф. 

Про це йдеться у заяві компанії. 

Skyranger 35 на базі бойової машини Leopard 1 поєднує в собі гусеничну мобільність із потужністю зенітної гармати. Система оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм х 228 з темпом стрільби до тисячі пострілів на хвилину та здатна уражати цілі на відстані до 4 км.

Також вона має високу сумісність із револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Виробництво й інтеграція систем здійснюватимуться Rheinmetall Italia SpA у Римі. За словами генерального директора концерну Арміна Паппергера, це рішення є свідченням довіри України до партнерів і важливим знаком підтримки з боку ЄС.

Вартість контракту вимірюється сотнями мільйонів євро, проте кількість систем та обсяг постачань не уточнюється. 

Такі ж системи у збройового концерну замовить і ФРН - Німеччина замовить 600 антидронових систем Skyranger для Бундесверу.

 

