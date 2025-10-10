Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина замовить 600 антидронових систем Skyranger для Бундесверу

10 жовтня 2025, 11:57
Німеччина замовить 600 антидронових систем Skyranger для Бундесверу
Сума контракту перевищує €9 мільярдів, а фінальна поставка очікується до 2030 року.

Уряд Німеччини планує замовити у концерну Rheinmetall понад 600 мобільних антидронових систем Skyranger, щоб закрити прогалину в ППО після виведення з експлуатації установок Gepard; вартість контракту, за даними Handelsblatt, перевищує 9 млрд євро, поставки мають бути завершені до 2030 року.

Про це інформує газета Handelsblatt з посиланням на джерела. 

Міністерство оборони Німеччини до кінця року має оголосити масштабне замовлення на понад 600 одиниць Skyranger 30 у Rheinmetall. Наразі Бундесвер отримав лише 19 таких машин; першочергові постачання були відтерміновані, бо виробник переорієнтував частину виробничих потужностей на забезпечення поставок для України.

За даними видання, сума контракту перевищить дев’ять мільярдів євро, а фінальна поставка очікується до 2030 року. Рішення про масштабні закупівлі ухвалено для компенсації виведення з експлуатації бойових машин Gepard і посилення оборонних можливостей проти загроз з малих висот і насамперед безпілотників.

Skyranger 30 це мобільний зенітно-гарматний модуль від Rheinmetall, створений для ураження цілей на малій та надмалій висоті. Система використовує 30-мм автоматичну гармату з боєприпасами типу air-burst і має скорострільність близько 1 250 пострілів на хвилину; ефективна дальність ураження цілей у повітрі до 3 км. Завдяки цьому Skyranger призначений для боротьби з дронами, крилатими ракетами малої дальності та іншими низько летячими загрозами.

Міністр оборони Борис Пісторіус минулого тижня вже анонсував намір закупити "кілька сотень" таких модулів у найближчі місяці. У пресрелізі відомства наголошували на необхідності термінового заповнення вразливих місць у національній системі ППО після списання Gepard.

Якщо замовлення підтвердять, воно стане одним із найбільших інвестицій Німеччини в системи короткорубіжної протиповітряної оборони останніх років і позначить подальший акцент Берліна на захисті критичної інфраструктури та військових об’єктів від загроз з повітря.

 
SkyrangerНімеччина

