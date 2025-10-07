Австрія підтримала ідею "репараційного кредиту" для України з російських активів

росія повинна понести відповідальність за свій напад на Україну.

Австрія не проти пропозиції Європейської комісії про створення "репараційного кредиту" для України на основі заморожених російських активів.

Як повідомили кореспонденту "Укрінформу" у федеральному міністерстві з європейських та міжнародних справ Австрії (BMEIA), вони очікують на оприлюднення юридичного тексту для детального аналізу.

"Австрія в цілому схвалює ідею Єврокомісії створити "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів, але чекає на оприлюднення юридичного тексту для ретельного вивчення" , — заявили у відомстві про позицію Австрії.

Також у австрійському міністерстві підкреслили, що рф повинна понести фінансову відповідальність за свій незаконний та агресивний напад на Україну.

"В цілому, росія повинна нести наслідки своєї агресивної війни, що порушує міжнародне право, включно з фінансовою відповідальністю. При цьому ключову роль відіграє наявність міцної правової бази", — заявили в міністерстві.