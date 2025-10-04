Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС відклaв 19-й пакет санкцій через позицію Австрії

04 жовтня 2025, 14:01
ЄС відклaв 19-й пакет санкцій через позицію Австрії
Фото: Укрінформ
Австрія наполягає на розмороженні частини російських активів.

Через позицію Австрії Європейський Союз відтермінував ухвалення 19-го пакета санкцій. Розгляд документа перенесли на наступний тиждень.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"19-й пакет не ухвалили, але, схоже, правку Австрії вдалося відкинути. Ми за кілька годин підготували і передали документ “Чому віддати австрійському Raiffeisen Bank International (RBI) 2 млрд російського олігарха Олега Дерипаски — погана ідея”. Наступна спроба затвердити 19-й пакет відбудеться вже наступного тижня", — повідомляється у дописі.

За даними Reuters, Австрія не буде підтримувати останній пакет санкцій ЄС проти росії через своє наполягання на розмороженні частини російських активів для компенсації штрафів, накладених на австрійський RBI. Інші країни заявили, що не можуть погодитися на такий крок. Вони зазначили, що це фактично легітимізує рішення російських судів щодо конфіскації західних активів і створить небезпечний прецедент. Це може спричинити ланцюгову реакцію, коли європейські корпоративні активи в росії обмінюватимуть на заморожені російські активи в Європі.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала новий спосіб використання мільярдів євро заморожених російських активів на користь України, — “заміна” грошей, спрямованих на допомогу Києву, борговими зобов'язаннями, підтриманими ЄС.

