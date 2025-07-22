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ПОЛІТИКА

У ЄС неформально обговорять долю заморожених активів росії наприкінці серпня

22 липня 2025, 19:41
У ЄС неформально обговорять долю заморожених активів росії наприкінці серпня
Фото: Укрінформ
Україна неодноразово закликала ЄС ухвалити рішення про повну конфіскацію заморожених російських активів, зокрема понад 200 мільярдів євро, які належать Центробанку рф.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наприкінці серпня проведуть неформальне обговорення щодо подальшої долі заморожених російських активів.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ануар Ель Ануні під час брифінгу в Брюсселі 22 липня, передає Укрінформ.

За його словами, зустріч відбудеться у форматі Gymnich — неформального засідання глав МЗС ЄС, що означає відсутність офіційних рішень, проте відкриває можливості для неформальних домовленостей і підготовки майбутніх політичних кроків.

ЄС не відмовляється від ідеї: росія має заплатити

Ануар Ель Ануні підкреслив, що Євросоюз не забуває про необхідність притягнути росію до відповідальності за війну та руйнування, яких вона завдала Україні. Зокрема, Єврокомісія вже розпочала процес перерозподілу доходів від заморожених активів на користь України.

"Ми вже забезпечуємо цей процес. російські активи було заморожено або конфісковано в окремих державах-членах. ЄС запровадив механізм відрахувань із прибутків від цих активів", – нагадав речник ЄК.

За його даними, наразі вже вилучено 3,6 мільярда євро доходів з активів рф, з яких останній транш у травні становив 2,1 мільярда євро. З цієї суми 1,9 мільярда направлено на військову допомогу Україні, включно з 1 мільярдом — безпосередньо українській оборонній промисловості.

Україна неодноразово закликала ЄС ухвалити рішення про повну конфіскацію заморожених російських активів, зокрема понад 200 мільярдів євро, які належать Центробанку рф. Однак у самому Євросоюзі немає єдності щодо цього кроку.

За інформацією Deutsche Welle, ще в березні декілька впливових країн — Бельгія, Франція, Німеччина та Італія — виступили проти повної конфіскації, посилаючись на "відсутність юридичних механізмів". При цьому в бельгійському депозитарії Euroclear зберігається левова частка заморожених активів росії.

У противагу цій позиції виступають країни Східної та Північної Європи — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Скандинавські країни та держави Центральної Європи. Вони наполягають на повній передачі активів Україні як компенсації за шкоду, завдану війною.

Хоча серпнева зустріч у форматі Gymnich не передбачає офіційних рішень, вона може задати тон для подальших переговорів на рівні Європейської ради та Єврокомісії. Рішення про можливу конфіскацію заморожених активів росії залишаються політично чутливими, і будь-який поступ у цьому питанні залежатиме від готовності країн-членів ЄС подолати юридичні та економічні бар’єри.

війнаЄвросоюззаморожені активи рф

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