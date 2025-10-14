У ЄС пропонують розширити "стіну дронів"

Ідея полягає в тому, щоб протидіяти майбутнім вторгненням шляхом створення мережі датчиків, систем електронного глушіння та зброї від країн Балтії до Чорного моря.

Єврокомісія пропонує розширити ініціативу під назвою "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються покинутими, повідомили.

За даними кількох неназваних чиновників ЄС, пропозиція щодо ширшої "Європейської ініціативи щодо захисту від дронів" буде включена до "дорожньої карти оборонної готовності", яку у четвер представить Єврокомісія.

