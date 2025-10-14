Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС пропонують розширити "стіну дронів"

14 жовтня 2025, 15:55
У ЄС пропонують розширити
Фото: www.ekathimerini.com
Ідея полягає в тому, щоб протидіяти майбутнім вторгненням шляхом створення мережі датчиків, систем електронного глушіння та зброї від країн Балтії до Чорного моря.
Єврокомісія пропонує розширити ініціативу під назвою "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються покинутими, повідомили.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними кількох неназваних чиновників ЄС, пропозиція щодо ширшої "Європейської ініціативи щодо захисту від дронів" буде включена до "дорожньої карти оборонної готовності", яку у четвер представить Єврокомісія.
 
Представники Єврокомісії заявили, що ідея полягає в тому, щоб протидіяти майбутнім вторгненням шляхом створення мережі датчиків, систем електронного глушіння та зброї від країн Балтії до Чорного моря.
 
Держави Східної Європи схвалили цю пропозицію, але країни південної та західної Європи заявили, що вона нехтує загрозами дронів у їхній частині континенту.
 
Комісар Європейської оборони Андрюс Кубілюс також натякнув на зміни, використавши як стару, так і нову назви проекту під час виступу на конференції з питань оборони в Брюсселі.
 
"Ми пропонуємо Європейську стіну з дронів", точніше "Європейську ініціативу з захисту від дронів" – як мережу боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти", – сказав він.

 

