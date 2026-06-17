У ЄС ухвалили жорсткіші правила депортації мігрантів

Рішення підтримали 418 голосами.

Європейський парламент у середу проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

Про це повідомляє Euronews.

Посилення правил схвалили 418 голосами "за" та 218 "проти", ще 30 депутатів утрималися. Згідно із законодавством, рішення про повернення супроводжуватиметься зобов'язанням негайно або протягом певного часу залишити територію ЄС. Якщо мігранти не співпрацюють з владою, становлять ризик втечі або загрозу безпеці, їх можуть затримувати на термін до 24 місяців за рішенням адміністративного чи судового органу.

Національні органи влади також отримають право проводити слідчі дії для підготовки повернення мігрантів, зокрема обшуки помешкань та вилучення особистих речей і електронних пристроїв за умови судового дозволу.

Мігрантів, щодо яких ухвалено рішення про повернення, за винятком неповнолітніх без супроводу, можна буде переправляти до "центрів повернення" на території третьої країни на підставі угоди з державою-членом ЄС.